В Киеве экстренно закрыли станцию "Дворец спорта" [ Редактировать ]
В среду, 4 марта, в Киеве на станции метро "Дворец Спорта" перекрыли входы и выходы. Также закрыта пересадка на станцию "Площадь Льва Толстого". Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.
Причиной стало сообщение о минировании.
Неизвестный позвонил и сообщил, что станции заминированы.
Взрывотехники обследуют помещения метрополитена для выявления подозрительных предметов. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.
Ранее мы сообщали о том, что в киевском метро заработает 4G.
Также читайте новость о том, что сотрудники метро вышли на работу в масках и встревожили пассажиров.
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