В среду, 4 марта, в Киеве на станции метро "Дворец Спорта" перекрыли входы и выходы. Также закрыта пересадка на станцию "Площадь Льва Толстого". Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Причиной стало сообщение о минировании.

Неизвестный позвонил и сообщил, что станции заминированы.

Взрывотехники обследуют помещения метрополитена для выявления подозрительных предметов. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Ранее мы сообщали о том, что в киевском метро заработает 4G.

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