В ночь на среду, 4 марта, в Киеве по адресу улица Теодора Драйзера, 20а в одной из комнат квартиры женщина нашла повешенным своего 20-летнего сына. Об этом сообщает "Информатор".

Вызов в полицию поступил около 23:45.

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"Когда женщина увидела сына, то она сама достала его из петли. К сожалению, парень был мертв", - говорится в сообщении.

Парню было 20 лет. Отмечается, что он вел нормальный образ жизни: не пил, не курил и не имел психических отклонений.

Предсмертной записки не нашли, а на мониторе компьютера осталась инструкция, как сделать петлю. На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа.

Подробности случившегося выясняются.

Ранее мы писали о том, что в Херсоне школьник повесился из-за компьютерной игры. Также в Киеве мужчина повесился на шнурках.