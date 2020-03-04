На берег Кинбурнской косы в Николаевской области штормовым ветром вынесло человеческие останки – кости и черепа. Об этом сообщает "Очаковский портал" в Facebook.

По словам ученых и краеведов, скорее всего, кости и черепа принесло с размытого военного кладбища, созданного еще в 1855-56 годах, во времена Крымской войны.

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Вероятно, это останки солдатов французских войск, которые массово гибли от ранений, холода, голода и болезней.

Ученые также напомнили, что во время боевых действий во французском лагере вспыхнула эпидемия тифа и тогда было заложено кладбище, в том числе с братскими могилами.

Данные в архивах свидетельствуют, что в этом месте похоронили граждан Италии и Франции, что подтвердилось их личными вещами. При этом, кости лежали не хаотично, а рядами, подобно могилам на кладбище.

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