В Киеве эвакуировали ж/д вокзал [ Редактировать ]
В среду, 4 марта, в Киеве из центрального железнодорожного вокзала эвакуировали персонал и пассажиров. Причиной стало сообщение о минировании. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook.
Сообщение о минировании поступило около 15:00. На данный момент работа вокзала временно ограничена, проводится проверка взрывотехниками, кинологами и правоохранителями.
Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Только поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуированы.
Отмечается, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию подземные переходы.
Это далеко не первый подобный случай. Ранее мы уже писали о том, что в Киеве "заминировали" центральный вокзал. Также были "заминированы" центральные станции метро.
Читайте также новость о том, что в Киеве на cтанции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка.
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