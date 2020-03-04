В среду, 4 марта, в Киеве из центрального железнодорожного вокзала эвакуировали персонал и пассажиров. Причиной стало сообщение о минировании. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook.

Сообщение о минировании поступило около 15:00. На данный момент работа вокзала временно ограничена, проводится проверка взрывотехниками, кинологами и правоохранителями.

Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Только поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуированы.

Отмечается, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию подземные переходы.

Это далеко не первый подобный случай. Ранее мы уже писали о том, что в Киеве "заминировали" центральный вокзал. Также были "заминированы" центральные станции метро.

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