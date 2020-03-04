Криза в медицині: Сергій Льовочкін закликав відтермінувати другий етап медреформи [ Редактировать ]
Україна має подолати кризу в медицині, щоб ефективно протистояти коронавірусу, - про це заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Сергій Льовочкін. Політик також закликав відтермінувати запровадження другого етапу медреформи.
Сергій Льовочкін, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":
Короновирус - это же не украинская проблема. Страны и большие экономики тратят миллиарды долларов на борьбу с короновирусом. Что делает Украина - видно по цифрам. Мы не можем, к сожалению, население в 40 млн. человек, исходя из нынешней экономики - предложить эффективную защиту. А в рамках того, что мы можем предложить - должны признать, что правительство не эффективно использует те небольшие средства, которые есть в распоряжении.
Все знают, что за последние 5 лет проводились эксперименты над медицинской отраслью в Украине. Всем известно, что медицинская отрасль находится на гране развала. Даже президент Зеленский в своем выступлении сказал: по всей видимости, есть основания отложить введение второго этапа медреформы.
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