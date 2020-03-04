Україна має подолати кризу в медицині, щоб ефективно протистояти коронавірусу, - про це заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Сергій Льовочкін. Політик також закликав відтермінувати запровадження другого етапу медреформи.

Сергій Льовочкін, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":