В четверг ночью, 5 марта, в Киеве, возле станции метро "Дружбы народов" вор-неудачник пытался ограбить магазин с аксессуарами. Об этом сообщает "Киев Оператинвый" на своей странице в Facebook.

К счастью включилась сигнализация, его напугала.

В паблике просят всех, кто узнал парня, сообщить информацию администрации страницы.

Ранее сообщалось, что в центре Киева похитили 12-летнего ребенка. А также в кафе обокрали прокурора.

Кроме того, мы писали о том, что под Киевом напали на журналиста, а также пенсионер ограбил банк из-за жены.

Podrobnosti.ua писали, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.