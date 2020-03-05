В Киеве вор-неудачник попал на камеры [ Редактировать ]
В четверг ночью, 5 марта, в Киеве, возле станции метро "Дружбы народов" вор-неудачник пытался ограбить магазин с аксессуарами. Об этом сообщает "Киев Оператинвый" на своей странице в Facebook.
К счастью включилась сигнализация, его напугала.
В паблике просят всех, кто узнал парня, сообщить информацию администрации страницы.
Ранее сообщалось, что в центре Киева похитили 12-летнего ребенка. А также в кафе обокрали прокурора.
Кроме того, мы писали о том, что под Киевом напали на журналиста, а также пенсионер ограбил банк из-за жены.
Podrobnosti.ua писали, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.
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