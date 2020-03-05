Мэра Таращи "поймали на горячем" [ Редактировать ]
Под Киевом, в городе Тараща, мэра поймали на взятке. Об этом сообщает "Украинская правда", со слов собеседника в правоохранительных органах.
Как выяснилось, полиция задержала главу горсовета в Тараще Валерия Велиева. Мэр решал вопросы за определенные "взносы".
Полиция задокументировала факт вымогательства с предпринимателя. Мэр требовал от предпринимателя тысячу долларов США за выдачу разрешения на размещение временного сооружения на территории города.
В четверг, 4 марта, оперативники вместе с прокурорами задержали мэра во время получения взятки - 500 долларов США.
Ранее мы писали о том, что Анна Скороход заявила о взятках депутатам.
Кроме того, podrobnosti.ua сообщали, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке, а также замминистра и его помощника задержали на получении взятки более миллиона долларов.
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