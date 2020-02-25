Во вторник, 25 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что у Украины есть три закрытые версии по авиакатастрофе в Иране. Об этом сообщает издание Liga.net.

Украина также выясняет, кто был заинтересован в атаке на украинский самолет.

"У нас есть три закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован и кто еще принимал в этом участие", - сказал он.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.