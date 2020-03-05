Эпидемия коронавируса: МВФ выделил 50 млрд евро пострадавшим странам [ Редактировать ]
В четверг, 5 марта, стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о выделении 50 млрд евро для помощи пострадавшим от вспышки коронавируса странам. Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что выделенные 50 млрд евро распределят между бедными странами и странами со слабыми системами здравоохранения, которые пострадали от вспышки коронавируса COVID-19.
В МВФ заявили, что распространение коронавируса странами мира аннулировало ожидания более значительного экономического роста в 2020 году, а также приведет к сильному замедлению глобального прироста производства в 2020 году. Прирост производства будет самый медленный после финансового кризиса 2008 года.
"Глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года, но как далеко он будет падать и как долго это продлится, все еще трудно предсказать", - заявила директор МВФ Кристалина Георгиева.
Напомним, что ученые из Китая дали более детальную инструкцию, как уберечь себя от заражения. Мы сообщали, что в Италии закрыли все школы и университеты.
В Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
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