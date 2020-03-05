Причиной коронавируса стала утечка из секретных лабораторий - глава СНБО [ Редактировать ]
В четверг, 5 марта, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что эпидемия коронавируса произошла в результате утечки в закрытой лаборатории в Ухане (Китай). Об этом сообщает "Украинское радио".
По его словам, в китайском Ухане находится одна из секретных лабораторий F-4.
"И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут на животных... что это животные, змеи и т.д. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла утечка", - заявил Данилов.
Напомним, эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе прошли акции протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку блокировали местные автомобилисты.
Там находилось около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
5 марта в Новых Санжарах выпустили находящихся на обсервации украинцев, которых ранее эвакуировали из Китая. Зеленский выступил с заявлением и подарил подарки "освобожденным".
по теме
"Лук с чесноком": глава СНБО назвал эффективные способы борьбы с коронавирусом
В четверг, 5 марта, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что люди, которые получили прививку от кори, почти не болеют коронавирусом
В Украине отменят все концерты и закроют школы
В Украине решили отменить все массовые мероприятия
Обсервация в Новых Санжарах завершилась: эвакуированных из Китая отпустили
В четверг, 5 марта, в Новых Санжарах завершился период обсервации эвакуированных граждан из китайского Уханя
Обсервация в Санжарах: Зеленский едет выписывать эвакуированных
В четверг, 5 и 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Полтавскую область
Защита от коронавируса: депутаты показали свои "лайфхаки" (видео)
В партии "Слуга народа" записали короткое видео с советами, как уберечь себя от опасной инфекции