В Италии закрыли все школы и университеты [ Редактировать ]
В Италии правительство объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе. Министр образования Люсия Аззолина заявила, что школы и университеты по всей стране будут закрыты с 5 по крайней мере до 15 марта.
Указ правительства предписывает "приостановление событий любого характера... которые влекут за собой концентрацию людей".
Он также предписывает проводить все крупные спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи без зрителей.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
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