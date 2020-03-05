В Италии правительство объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе. Министр образования Люсия Аззолина заявила, что школы и университеты по всей стране будут закрыты с 5 по крайней мере до 15 марта.

Указ правительства предписывает "приостановление событий любого характера... которые влекут за собой концентрацию людей".

Он также предписывает проводить все крупные спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи без зрителей.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

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