Зрада чи перемога? Шведська еко-активістка розкритикувала амбіційний законопроект із захисту клімату, який розробила Єврокомісія. А європейці розкритикували саму Грету Тунберг. За що і до чого тут коронавірус?

У Брюсселі вітають зіркову гостю. Для зустрічі з європейськими високопосадовцями прибула найвідоміша у світі захисниця клімату - Грета Тунберг. Кулуарами Єврокомісії дівчину супроводжує особисто очільниця установи Урсула фон дер Ляйєн. Запрошують Грету і до Європейського Парламенту. Хоча через поширення коронавірусу, вхід до законодавчого органу об'єднаної Європи обмежили для усіх сторонніх.

Чому для інших двері закриті, а Греті можна усе? Запрошення Тунберг до європейських установ обурило деяких депутатів Європейського Парламенту. Вони скаржаться і запитують, чому для шведської школярки зробили виключення з правил? І чому захід за її участі не скасували так само, як усі інші подобні.

Кілька депутатів навіть написали листа на ім'я президента Європарламенту з проханням з міркувань безпеки скасувати візит Тунберг. Але Грета все-таки виступила і вже традиційно розкритикувала політиків. Цього разу за новий кліматичний законопроект, який розробила Єврокомісія.

Грета Тунберг, еко-активістка:

Коли ваш будинок палає, - ви ж не чекаєте кілька років, щоб почати гасити вогонь. А саме це сьогодні пропонує Єврокомісія. Коли ви презентуєте законопроект з датою 2050 рік, - ви опосередковано визнаєте поразку. Ви, здаєтеся, відмовляєтеся від Паризької угоди, від власних обіцянок. Відмовляєтеся робити усе можливе для безпечного майбутнього ваших дітей.

Новий законопроект, який розробили у Брюсселі, передбачає повну нейтралізацію викидів парникових газів. На досягнення цієї амбіційної мети усім країнам-членам ЄС дається 30 років. За виконанням графіку слідкуватиме Єврокомісія.

Урсула фон дер Ляйєн, президент Єврокомісії:

Текст цього кліматичного законопроекту - досить стислий і простий. Але зобов'язання, які в ньому прописані, - надзвичайно важливі. Цей закон змусить Європейський Союз враховувати кліматичні перспективи у політиці і в законодавстві.

Грета Тунберг вважає інакше.

Грета Тунберг, еко-активістка:

Ви ж самі заявляєте, що у нас надзвичайна кліматична ситуація, що існує екзистенційна загроза. Тож, доведіть, що насправді так думаєте! Цей закон - повна капітуляція. Тому що ви не можете торгуватися з природою і укладати угоди з фізикою.

Торгуватися європейським чиновникам таки доведеться. Не з природою, а з країнами-членами ЄС. Щоб закон набув чинності, його повинен схвалити Європарламент і усі держави Євросоюзу. Деякі з них вже заявили, що документ слід дещо "пом'якшити".