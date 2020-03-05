Недоукомплектація. Відучора країна живе з новим прем'єром, але без кількох міністрів. І саме це сьогодні найбільше непокоїть депутатів. Бо не зрозуміло - хто з чиновників відповідатиме за ринок землі і хто формуватиме економічний курс країни. Чи обговорюють у парламенті імена кандидатів? І чим заспокоює монобільшість?

Видихнувши після вчорашнього позачергового засідання і призначивши новий склад Кабміну, у депутатів з'явилися нові побоювання. Уряд сформований на 80%, і декілька крісел порожні, бо кандидати відмовилися від міністерських посад.

Вікторія Сюмар, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Хто піде в команду, де тебе можуть списати за один день, навіть не поговоривши з тобою. З "Кварталу" теж не візьмеш на посаду міністра промисловості, - і це теж очевидно.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Сам принцип призначення міністрів був кулуарним, закритий, спонтанний, і тому ми не голосували. ми проти таких призначень, коли виникають як "чорт із табакерки" - прізвища міністрів, їх ніхто не знає. Ми не побачили програми дій уряду, це легковажно. Те, що у нас безпрецедентний випадок, коли декілька кандидатів на посади міністрів відмовились йти в уряд - це дуже тривожний сигнал. Це означає, що ці люди, яким запропонували і вони спершу погодились - побачивши відношення - вони відчули, що немає перспективи.

Наразі немає міністрів економіки, енергетики, культури та освіти. І це тепер, коли саме економіка країни потребує найбільшої уваги й реформ.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

На сьогоднішній день оборона, освіта, економіка, аграрний сектор, енергетика, екологія, скажіть тоді - як може уряд проводити якусь загальну державну політику, не маючи ключових міністрів. Тому, в тому вигляді, як зараз сформований уряд - це імітація, що щось відбувається, відбуваються якісь зміни, а змін - немає.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Якщо говорити про минулий рік, то фактичне невиконання бюджету склало майже 58 млрд грн, з урахування секвестру, за підсумками січня біля 13 млрд. Падіння промислового виробництва - 5 %, припинення зростання ВВП, - і ці підсумки не вселяють оптимізму.

І це тоді, коли паралельно з кадровими ротаціями - парламент продовжує розглядати закон про ринок землі.

Олександра Устінова, народний депутат, "Голос":

Як можна, коли в нас у світі економічна криза, в яку вже зайшла Україна і буде починатись з другого кварталу рецесія - тобто, економіка буде йти не на зріст, а на спадання, - у нас взагалі не призначений економічний блок. У нас немає міністра економіки, у нас немає міністра агрополітики, в той час, як в Раді зараз намагаються переконати проголосувати за закон про землю А хто ж його буде імплементувати цей закон про землю?

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Да, мы специально, пользуясь конституционными возможностями, затягивали и делали все, что возможное, чтоб они не продали землю под новый год. Я надеюсь на то, что новый уряд поймет, что этого делать нельзя. Потому что подавляющее большинство украинцев - против. В любом случае, мы будем идти по поправкам. К сожалению, как бы мы не тянули, на той неделе, которая будет - правки закончатся. И тут должна страна выразить гражданскую позицию, люди должны сказать.

У монобільшості намагаються заспокоїти: мовляв, людей за тиждень-другий знайдуть. Та хто очолить відомства, не знають навіть "слуги народу". Поки що міністерства працюватимуть у звичному режимі

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Це не означає, що міністерство не працює, двері там зачинені, і написано, що там "нікого немає, зайдіть через два тижні". Міністерство працює, все нормально, але самопосилення сильним керівником може відбутись сьогодні, може через декілька днів, тижнів, тобто це питання прем'єр-міністра.

Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Поскольку страна находятся в очень тяжелом экономическом положении, люди живут плохо, и нужно искать сейчас команду эффективных менеджеров, которые способны решать важнейшие задачи. Это улучшение жизни, изменение платежек, повышение заработных плат и пенсий. Второе - это увеличение рабочих мест, и самое главное - мир на востоке Украины.

Ну а доки прем'єр підбирає кадри, парламент готується до ще одного звільнення. Йдеться про Генпрокурора. Після розгляду земельних поправок - знову позачергове засідання, на якому вирішуватимуть долю Рябошапки. "Слуги народу" мають намір позбавити його посади і переконують, що це рішення - не політичне.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Ми спілкуємся останні тижні з людьми в регіонах, наші мажоритарники приїжджають і кажуть, що практично по всій країні прокуратура паралізована, підозри не підписуються, не працюють органи. Вчора про це говорили працівники ДБР - не підписуються підозри, не рухаються справи. На жаль, органи прокуратури - в комі.

Ну, а для остаточної укомлектації Кабміну, Верховній Раді знадобиться одне додаткове засідання. Бо попереду - ще тисяча поправок до законопроекту про ринок землі. А перескочити їх - неможливо.