На позачерговому засіданні народні обранці заслухали генерального прокурора та вирішували, чи залишатися йому на посаді.

Лариса Зубенко зараз працює в парламенті, усі подробиці - у прямому включенні.

Сьогодні вже другий день поспіль у Верховній Раді проходять позачергові пленарні засідання. На цю годину воно вже закінчилось. Якщо вчора нардепи відправляли у відставку уряд Гончарука на чолі із самим прем’єром, а натомість обрали Дениса Шмигаля із його командою, то сьогодні вже взялись за генерального прокурора Руслана Рябошапку. Я нагадаю, що 152 нардепи до цього підписали документ, що висловлює недовіру Рябошапці. В більшості, це нардепи від фракції "Слуга народу". На засіданні був присутній і сам Рябошапка.

Руслан Рябошапка, колишній генеральний прокурор України:

Я не знаю, яке буде рішення, я в принципі здогадуюсь. Користуючись нагодою, я хочу звернутись до людей, до українців. 28 років українська прокуратура була інструментом тиску та політичних репресій. В цьому залі є люди, які відчули це на собі. 28 років ця інституція не мала жодної довіри до людей. 28 років прокуратура була джерелом власного збагачення для обраних, як результат олігархів в прокурорських пагонах. Ми робимо реформу прокуратури, яка вже увійшла в історію України. Ніколи раніше за 28 років прокуратура не зазнавала такого масового очищення та оновлення.725 прокурорів, які не пройшли тест на фаховість та доброчесність – були звільнені. А ті, хто залишився, стали вдвічі більше цінувати свою професію. І в першу чергу тому, що вперше за 28 років вони відчули незалежність. Їм не дають незаконних вказівок. Всього 3 місяць із цих 28 років нова прокуратура живе за законом, тому я стою в цій залі і саме тому стоїть питання моєї відставки. Через те, що ті, кого ми позбулись, хочуть повернутись і жити далі, як вони жили ці 28 років. Я не став нічиїм слугою. Я був і є незалежним, а незалежного прокурора не можна змусити. Його можна тільки звільнити. І я йду. Але я йду для того, щоб повернутись.

Після своєї промови Руслан Рябошапка дійсно вийшов із зали засідань, тож депутати не мали змоги поставити йому запитання. Свої думки вони вже висловили під час виступів від фракцій.

Ярослав Юрчишин, народний депутат, фракція політичної партії "Голос":

Я не буду захищати Руслана Рябошапку. Нас, які не голосували за нього, які не голосували за закон, який шалено розширював права генерального прокурора, є дуже багато питань до генерального прокурора, який на 100% людина президента. Я буду говорити проти зупинки реформи прокуратури. Тієї реформи, яку визнали наші міжнародні партнери. Тієї реформи, яка дала очистити центральний офіс Генеральної прокуратури на 60% від тих, хто і був запорукою цієї корупції.

Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина":

Давайте скажемо чесно, і сьогоднішнє засідання би й не відбулось, якби не було команди президента Зеленського. Скільки ініціатори збирали підписи місяцями, і не могли зібрати до тих пір, поки декілька днів назад не поступила команда. У мене просте питання: чому президента немає тут? Чому президент не прийшов і не пояснив? Чому він призначав Рябошапку? Чому він хоче звільнення Рябошапки?

Після обговорень нардепи таки перейшли до голосування. Тож , 263 народні обранці проголосували "за" звільнення Руслана Рябошапки. Ось як на таке рішення відреагували в "Опозиційній платформі - За життя".

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Я считаю, абсолютно заслужено, потому что политические преследования, которыми он занимался. Начал он свой доклад, сколько он прокуроров уволил. Это было главное его достижение. То есть, он поставил во главу угла то, что он увольнял людей, которые профессионально работали в прокуратуре, не разбираясь хорошие они или плохие. Поэтому я считаю, заслуженное увольнение и, в принципе, мы сделали свой выбор. Мы считаем, что реформа прокуратуры должна быть, но она должна быть разумная, а не просто увольнять людей.

Тож тепер справа за призначенням уже нового генерального прокурора. У "Слузі народу" вже подейкують, що в них є на цю посаду кандидатура. Це нардеп від їхньої політсили - Сергій Іонушас.