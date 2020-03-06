Президенти Туреччини та Росії домовились про перемир'я у сирійському Ідлібі [ Редактировать ]
Про перемир'я у сирійському Ідлібі домовились у Москві президенти Туреччини і Росії. Перемовини Ердогана та Путіна тривали п'ять годин. Режим тиші мав настати сьогодні опівночі.
У провінції хочуть зробити гуманітарний коридор для надання допомоги цивільним. А з 15 березня турецькі і російські військові повинні розпочати спільне патрулювання уздовж головної автомагістралі.
Нагадаю, останні кілька тижнів на північному заході Сирії загострилися бойові дії. В Анкарі обурені просуванням армійських підрозділів Башара Асада, якому допомагають російські військові.
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