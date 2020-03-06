Науковці зі Швеції та Угорищини дослідили, чому в песиків вологий ніс.

Виявилося він працює як інфрачервоний сканер. Це дозволяє тварині відчувати зміну температури навкОло і визначати присутність іншої живої істоти. У деяких порід ця навичка розвинута більше, ніж в інших. Такі собаки допомагають, зокрема, рятувальникам під час пошукових операцій.