Вологий ніс у песиків: науковці зі Швеції та Угорищини дізнались причину [ Редактировать ]
Науковці зі Швеції та Угорищини дослідили, чому в песиків вологий ніс.
Виявилося він працює як інфрачервоний сканер. Це дозволяє тварині відчувати зміну температури навкОло і визначати присутність іншої живої істоти. У деяких порід ця навичка розвинута більше, ніж в інших. Такі собаки допомагають, зокрема, рятувальникам під час пошукових операцій.
по теме
Заробити на коронавірусі:у світі збільшується кіськість спекуляцій
У світі на коронавірус захворіли вже понад 98 тисяч людей. Кількість летальних випадків - 3 383. Подолали недугу майже 55 тисяч
На острові Ява прокинувся вулкан
Вулкан Мерапі прокинувся на острові Ява. Напередодні над ним здійнявся у небо 6-кілометровий стовп вулканічного попелу й диму
У столиці ОАЕ працює найбільша у світі соколина лікарня
Пернаті пацієнти терпляче чекають своєї черги. Їм треба пройти медогляд і здати аналізи перед поїздкою за кордон. Для багатьох соколів візит до цієї лікарні в Абу-Дабі звична справа
Вбивство бізнесмена Сергія Старицького: слідчий експеримент провалився
Справу про вбивство бізнесмена Сергія Старицького другий тиждень вивчають адвокати та слідчі. Цього разу через гіпертонічний криз прибути не зміг Леонід Кожара
У Дніпрі продемонстрували готовність до коронавірусу
За 4 години вони облаштували мобільний медичний пункт. У ньому показали, як правильно проводити дезинфекцію