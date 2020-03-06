В індійському штаті незаконно відключили інтернет [ Редактировать ]
В індійському штаті Кашмір влада поновила доступ до інтернету - утім лише на 2 два тижні. Мережа не працювала півроку.
Інтернет відключили в Кашмірі влітку минулого року через протести людей на тлі релігійної дискримінації. Ще восени Верховний суд країни визнав відключення інтернету незаконним.
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