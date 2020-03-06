В апреле вступит в силу еще один безвиз [ Редактировать ]
Со 2 апреля 2020 года вступит в силу безвизовый режим с Эквадором. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в Facebook.
Так, соглашением между Украиной и Эквадором предусмотрено введение на постоянной основе безвизового режима для краткосрочных поездок.
"Граждане Украины могут находиться на территории Эквадора без виз в течение срока, не превышающего 90 дней, который восстанавливается на другой срок 90 дней в течение одного года с даты первого въезда в Эквадор", - заявили в МИД.
Отмечается, что до вступления соглашения в силу, то есть, до 2 апреля, украинцы могут пользоваться правом безвизовых туристических поездок в Эквадор сроком до 90 дней на основании предыдущего одностороннего решения эквадорской стороны.
Ранее сообщалось о том, что Украина ввела временный безвиз с Великобританией.
Также читайте о новых правила безвиза: как ездить отдыхать с 2021 года.
по теме
Украина и Британия начали переговоры о безвизе
В четверг, 27 февраля, Украина начала переговоры с Британией
Украинский велосипедист покорил вулкан высотой 6000 метров (фото)
Мужчина из Украины по имени Руслан Верин покорил на велосипеде вулкан в Боливии
Коронавирус в Украине: в каких областях ввели ограничения
В Украине из-за коронавируса усиливают меры безопаснос
Отопительный сезон: киевлянам предлагают досрочно прекратить тепло
В Киеве за последнюю неделю температура воздуха значительно повысилась
Смертельный коронавирус: в Киеве усилили меры безопасности
В Киеве, власти ввели дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса