В апреле вступит в силу безвиз с Эквадором/ Фото: strana.ua

Со 2 апреля 2020 года вступит в силу безвизовый режим с Эквадором. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Так, соглашением между Украиной и Эквадором предусмотрено введение на постоянной основе безвизового режима для краткосрочных поездок.

Читайте также Украина и Британия начали переговоры о безвизе

"Граждане Украины могут находиться на территории Эквадора без виз в течение срока, не превышающего 90 дней, который восстанавливается на другой срок 90 дней в течение одного года с даты первого въезда в Эквадор", - заявили в МИД.

Отмечается, что до вступления соглашения в силу, то есть, до 2 апреля, украинцы могут пользоваться правом безвизовых туристических поездок в Эквадор сроком до 90 дней на основании предыдущего одностороннего решения эквадорской стороны.

Ранее сообщалось о том, что Украина ввела временный безвиз с Великобританией.

Также читайте о новых правила безвиза: как ездить отдыхать с 2021 года.