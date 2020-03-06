В четверг, 5 марта, в Закарпатской области в инфекционную больницу госпитализировали женщину с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщается на странице Закарпатской облгосадминистрации (ОГА) в Facebook.

По данным ОГА, женщину госпитализировали в больницу с высокой температурой. В медучреждении ей провели вирусологические анализы. Гриппа у больного не обнаружили, а чтобы исключить подозрение на коронавирус, анализы направили в Киев.

Отмечается, что 2 марта больная женщина вернулась из Италии, где была в туристическом туре. Лица, контактировавшие с ней, находятся на домашней обсервации под наблюдением врачей.

В настоящее время состояние больной стабильное, повышения температуры тела не фиксируют.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

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