Рада Безпеки ООН сьогодні обговорює ситуацію в окупованому Криму. Зустріч розпочалася о 17.00 за київським часом. У засіданні бере участь постійний представник Президента України в Криму, керівництво Меджлісу кримськотатарського народу та представники українських неурядових організацій.

Зустріч скликали до шостих роковин окупації Криму. Учасники, серед іншого, планують порушити питання про недотримання прав людини на півострові.