Рада безпеки ООН обговорить ситуацію у Криму [ Редактировать ]
Рада Безпеки ООН сьогодні обговорює ситуацію в окупованому Криму. Зустріч розпочалася о 17.00 за київським часом. У засіданні бере участь постійний представник Президента України в Криму, керівництво Меджлісу кримськотатарського народу та представники українських неурядових організацій.
Зустріч скликали до шостих роковин окупації Криму. Учасники, серед іншого, планують порушити питання про недотримання прав людини на півострові.
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