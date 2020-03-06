Віктор Чумак став виконувачем обов'язків Генпрокурора [ Редактировать ]
Виконувачем обов'язків Генерального прокурора України офіційно став Віктор Чумак. Відповідна інформація оприлюднена на сайті Офісу генпрокурора.
Варто зазначити, що до відставки Руслана Рябошапки Віктор Чумак був одним із його заступників.
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