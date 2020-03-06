У Міноборони згадали жінок-військових, що загинули на Донбасі [ Редактировать ]
Напередодні Міжнародного жіночого дня восьмого березня інформаційна агенція Міноборони Армія-Inform поіменно згадала жінок, які стали до лав захисників і поклали своє життя за Україну.
"За 6 років війни на східному фронті загинули 13 жінок, які боронили рідну землю. 13 обірваних війною життів. Кожна з них хотіла жити. І кожна пішла на фронт заради життя", - йдеться у матеріалі агентства.
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