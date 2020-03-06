Безумовним пріоритетом для України є продовження активної співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це заявив міністр фінансів Ігор Уманський на зустрічі з постійним представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом.

"Програма розширеного фінансування МВФ є важливою для підтримання фінансової стабільності і реалізації структурних реформ в Україні, що є пріоритетом діяльності уряду", - зазначив міністр.

Нагадаю, восьмого грудня минулого року директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва повідомила про досягнення угоди про нову програму підтримки України на три роки. Обсяг програми 5,5 мільярдів доларів.