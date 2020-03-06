В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом новопризначений міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про свої плани та цілі у відомстві.

У попередньому уряді ви працювали віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. В цьому уряді - будете відповідати за всю систему МЗС. Чому знадобилася така рокіровка? Адже Вадим Пристайко посів тепер ваше попереднє місце. Та що саме ви плануєте змінити в роботі МЗС?

Іноді в шахах для того, щоб була переможна вдала комбінація, потрібно зробити рокіровку. Я думаю, що на те, що відбулось, ми маємо дивитись саме від цим кутом зору і тепер Вадим Пристайко буде ефективно продовжувати курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, а я займатимусь теж ефективно більш вже таким всесвітнім масштабом нашої дипломатії.

Ми насамперед зробимо додатковий акцент на економізації. Нам потрібно зосередитись на тому, що посольство України закордоном максимально активно працювало над залученням інвестицій і розвитком торгівлі українськими товарами. Ми повинні допомагати українським промисловцям виходити на нові ринки. І друга новела, якою я сподіваюсь запам’ятатись, як міністр закордонних справ - я хочу відкрити для України далеку південно-східну Азію, тобто нашу торгівлю з ними.

Взагалі складається таке враження, що наша зовнішня політика має лише три напрямки - Євросоюз, Сполучені Штати та протидія агресії Росії. А що з рештою світу? Це ж більшість держав і більшість людства. Чому ми не приділяємо великої уваги побудові відносин з ними?

Нажаль в Україні мало говорять саме про те, що світ набагато більший. Безумовно, Україна буде рухатись до членства в ЄС і в НАТО. Це стратегічний курс обраний не владою, а українським народом. Вся статистика показує, що підтримка цього курсу збільшується. Президент неодноразово говорив, що зовнішньо-політичний курс залишається незмінним, але було б величезною помилкою для України зосереджуватись лише у цьому квадраті: ЄС, НАТО, Америка, Росія. Світ набагато більший, в ньому набагато більше можливостей.

Президент Зеленський неодноразово казав про те, що найближчим часом можливе звільнення наших людей з полону в Росії та на окупованих територіях. На якому етапі відповідні перемовини? Та чи справді варто сподіватися на швидкий успіх?

Наступного тижня в Мінську на засіданні ТКГ буде знову обговорюватись питання звільнення полонених, але запевняю вас, що ми не живемо цією проблемою від засідання до засідання. Вчора перший брифінг, який я отримав в МЗС, як міністр був присвячений саме звільненню полонених. Це завдання №1. Інтереси грмадянина понад усе і ми будемо їх захищати.

Коли ми говоримо про перемовини з Росією, потрібно бути надзвичайно обережним, щоб не давати іншій стороні приводу для будь-яких негативних кроків, але в тому питанні, яке ви поставили, я можу бути недипломатичним, а максимально чітким і відвертим: Україна не розглядає можливість відновлення дніпровської води в окупований Крим.