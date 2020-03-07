В старом терминале аэропорта "Одесса" планируют открыть музей гражданской авиации. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

16 февраля аэропорт "Одесса" завершил перевод рейсов в здание нового терминала. В то же время в помещении старого терминала продолжают работать некоторые административные офисы обслуживающих компаний, таможенной и пограничной службы.

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В будущем аэропорт планирует провести реконструкцию здания аэровокзала и открыть там музей гражданской авиации с выставочным центром и административными помещениями.

"Мы хотим объединить прошлое и будущее в месте, которое имеет более, чем столетнюю историю, и уже ведем переговоры со специалистами по экспозициям и музейной отрасли, чтобы разработать будущий концепт. В целом, наша цель - это объединение представителей авиационной отрасли, бизнеса и сопутствующих предприятий в мощный кластер, который будет способствовать развитию авиации Юга нашей страны", - отметил директор ООО "Международный аэропорт "Одесса" П.В. Прусак.

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