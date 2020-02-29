В Киеве на железнодорожном вокзале продлили работу интерактивной выставки Ukraine WOW до 29 марта. Об этом говорится в сообщении на страничке выставки в Facebook.

Выставка открылась в выставочном пространстве "Здание багажного отделения с рампой, корпус В" на 14 колее киевского железнодорожного вокзала три месяца назад, и за это время ее посетили уже более 300 тысяч человек.

29 февраля она должна была работать последний день, однако было принято решение продлить экспозицию.

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"Укрзализныця" ежедневно получала сотни запросов на продление выставки. И на днях было принято решение продолжить проект до 29 марта 2020 года. Решение об этом лично инициировал министр инфраструктуры Владислав Криклий", - заявили организаторы.

К слову, Ukraine WOW – это 3900 квадратных метров интерактивных инсталляций и уникальных экспонатов: от розового вагона и тоннеля любви к Апостолу Федорову и скульптурам Архипенко, от уникальной азбуки Георгия Нарбута и мазанки, на стенах которой воспроизведены работы Полины Райко, до виртуальной реальности, в которой можно полетать над Родиной-матерью и изнутри увидеть "девятку" – самую большую доменную печь в Европе.

Выставка работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.

Цена входного билета: 50 гривен. Для детей до 12 лет, пенсионеров, а также участников боевых действий – бесплатно при наличии удостоверения.

Ранее мы писали о том, что украинцев просят отказаться от поездок в Италию в связи с коронавирусом.

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