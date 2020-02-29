В Киеве продлили выставку Ukraine WOW [ Редактировать ]
В Киеве на железнодорожном вокзале продлили работу интерактивной выставки Ukraine WOW до 29 марта. Об этом говорится в сообщении на страничке выставки в Facebook.
Выставка открылась в выставочном пространстве "Здание багажного отделения с рампой, корпус В" на 14 колее киевского железнодорожного вокзала три месяца назад, и за это время ее посетили уже более 300 тысяч человек.
29 февраля она должна была работать последний день, однако было принято решение продлить экспозицию.
"Укрзализныця" ежедневно получала сотни запросов на продление выставки. И на днях было принято решение продолжить проект до 29 марта 2020 года. Решение об этом лично инициировал министр инфраструктуры Владислав Криклий", - заявили организаторы.
К слову, Ukraine WOW – это 3900 квадратных метров интерактивных инсталляций и уникальных экспонатов: от розового вагона и тоннеля любви к Апостолу Федорову и скульптурам Архипенко, от уникальной азбуки Георгия Нарбута и мазанки, на стенах которой воспроизведены работы Полины Райко, до виртуальной реальности, в которой можно полетать над Родиной-матерью и изнутри увидеть "девятку" – самую большую доменную печь в Европе.
Выставка работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.
Цена входного билета: 50 гривен. Для детей до 12 лет, пенсионеров, а также участников боевых действий – бесплатно при наличии удостоверения.
Ранее мы писали о том, что украинцев просят отказаться от поездок в Италию в связи с коронавирусом.
Читайте также о том, что на вокзале в Киеве появились станции для зарядки электромобилей.
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