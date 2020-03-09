В Египте вводят туристические визы [ Редактировать ]
С 1 июня 2020 года в Египте начнут действовать туристические визы. Таким образом страна хочет увеличить число туристов. Об этом сообщает Egyptian Streets.
"Египет вводит визы по указу премьер-министра Mустафы Мадбули в 46 странах. Отныне если вы захотите отправится в отпуск в Египет, вам нужно будет оформить визовый документ сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь въезжать в страну можно будет неоднократно, но при этом оставаться в ней можно не дольше 90 дней за один визит.
По оценкам туроператоров, стоимость визы составит от 20 до 60 долларов США.
К слову, в августе в аэропортах Луксора или Асуана будет действовать скидка на визу в размере 10 долларов.
Визу можно будет оформить через электронный визовый портал или с помощью египетского консульства. Конкретного перечня документов для получения визы пока нет. Раньше для такой процедуры нужно было просто заполнить анкету, указав паспортные данные, туроператора, в какой гостинице будете жить и на какой период планируете ехать.
Сейчас полететь в Египет по путевке можно, как и обычно.
Ранее мы писали о том, что в апреле вступит в силу еще один безвиз. Также Украина ввела временный безвиз с Великобританией.
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