С 1 июня 2020 года в Египте начнут действовать туристические визы. Таким образом страна хочет увеличить число туристов. Об этом сообщает Egyptian Streets.

"Египет вводит визы по указу премьер-министра Mустафы Мадбули в 46 странах. Отныне если вы захотите отправится в отпуск в Египет, вам нужно будет оформить визовый документ сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

Читайте также В старом терминале аэропорта "Одесса" создадут музей авиации

Отмечается, что теперь въезжать в страну можно будет неоднократно, но при этом оставаться в ней можно не дольше 90 дней за один визит.

По оценкам туроператоров, стоимость визы составит от 20 до 60 долларов США.

К слову, в августе в аэропортах Луксора или Асуана будет действовать скидка на визу в размере 10 долларов.

Визу можно будет оформить через электронный визовый портал или с помощью египетского консульства. Конкретного перечня документов для получения визы пока нет. Раньше для такой процедуры нужно было просто заполнить анкету, указав паспортные данные, туроператора, в какой гостинице будете жить и на какой период планируете ехать.

Сейчас полететь в Египет по путевке можно, как и обычно.

Ранее мы писали о том, что в апреле вступит в силу еще один безвиз. Также Украина ввела временный безвиз с Великобританией.