В Ухане закрыли 11 из 14 временных госпиталей [ Редактировать ]
В китайском городе Ухань, который был эпицентром коронавируса, по причине выписки пациентов закрыли 11 из 14 временных госпиталей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
"Вместе с выпиской большого количества вылечившихся пациентов 11 из 14 временных госпиталей Уханя перешли в режим отдыха", - говорится в сообщении.
Оставшиеся пациенты были перенаправлены в специализированные больницы, где осуществляют прием больных коронавирусом.
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Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
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