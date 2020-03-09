В Ухане закрыли 11 из 14 госпиталей для инфицированных коронавирусом/ Фото: rbc.ua

В китайском городе Ухань, который был эпицентром коронавируса, по причине выписки пациентов закрыли 11 из 14 временных госпиталей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

"Вместе с выпиской большого количества вылечившихся пациентов 11 из 14 временных госпиталей Уханя перешли в режим отдыха", - говорится в сообщении.

Читайте также В Италии у двоих губернаторов подтвердили коронавирус

Оставшиеся пациенты были перенаправлены в специализированные больницы, где осуществляют прием больных коронавирусом.

Ранее мы писали о том, что Китай назвал сроки окончания заражений новым коронавирусом.

Также читайте о том, что число зараженных коронавирусом в Европе превысило 9 тысяч.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того, помните: чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.