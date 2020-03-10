Сталося це посеред білого дня, на очах у відвідувачів

Трагедія в Запоріжжі. У центральному парку відпочинку на восьмирічну дівчинку впала дерев'яна скульптура. Сталося це посеред білого дня, на очах у відвідувачів. Дитина померла. Усі подробиці - знає Сергій Бордюжа.

Ці кадри зафільмували очевидці. Восьмирічну дівчину забирає швидка після того, як на неї впала дерев'яна скульптура ведмедя. Завсідники парку кажуть - фігура сягала більш як двох метрів заввишки.

"Это примерный рост. Где-то два с половиной, до трех метров он был. Ну там же Маша с рюкзаком. Которая пирожки несла".

Усе скінчилося трагічно. Доки батьки дівчинки відпочивали в кафе, дитина вилізла на дерев'яну скульптуру. Котра згодом завалилася. Медики кажуть - до обласної дитячої лікарні дівчинку привезли в тяжкому стані. Майже добу медики боролись за життя восьмирічної Ані. Проте дитина померла.

"Травми буди досить тяжкі. Це була відкрита черепно-мозкова травма. Поєднана травма тулуба та кінцівок", - говорить Владислав Долинний, начальник управління КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Фігуру ведмедя в центральному парку відпочинку "Дубовий гай" встановили сім років тому. Тоді тут влаштували фестиваль дерев'яних скульптур, які потім так і залишили в парку, але на баланс комунального підприємства не взяли.

"Ну, он уже не первый раз падает этот медведь. Ну, на кого, нет. А так он лежал. Мы приходили гулять. Он там лежал не один раз. Его поднимали. Устанавливали", - говорить Надія, жителька Запоріжжя.

Директор виправдовується. Мовляв, скульптуру прибирав з парку. Кілька днів вона пролежала на узбіччі. Потім шестеро невідомих повернули її на місце.

"Ее демонтировали, чтобы трактором отвезти. То есть она тяжелая. Мы когда демонтируем мы отвозим на хоздвор, чтобы потом на утилизацию. Поэтому ее демонтировали и она лежала около дороги", - говорить Олег Комаренко, директор КП "Дубовий гай".

Сьогодні прибрали всі скульптури, які стояли в "Дубовому гаї" після фестивалю 2013 року. Чому комунальники не прибрали їх раніше та чи можна було уникнути трагедії, з'ясовуються у поліції. Провадження відкрили за двома статтями - службове недбальство та умисне вбивство.