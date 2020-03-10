США почали виведення військ із Афганістану [ Редактировать ]
США почали виведення військ із Афганістану. За угодою між Вашингтоном та ісламістським рухом "Талібан" протягом наступних чотирьох місяців Сполучені Штати мають скоротити свою армійську присутність в країні на 4 тисячі, а решту вісім з половиною тисяч виведуть протягом року.
Також свої війська мають забрати союзники США по НАТО.
Натомість таліби зобов'язалися розірвати зв'язки з Аль-Каїдою та Ісламською державою та не використовувати країну як плацдарм для нападу на Штати чи їхніх соратників.
по теме
Туреччина закликала НАТО допомогти у сирійській війні
Турецький лідер нагадав, що Анкара протягом останніх дев'ять років протистоїть загрозам із Сирії. І нині, на його думку, НАТО має чітко показати свою союзницьку солідарність з Туреччиною і підтримати її боротьбу з тероризмом
Пів мільярда на вітер: Майкл Блумберг побив рекорд марнотратства у виборчій кампанії
На виборах у США сенсація! Гроші, навіть шалені гроші, вже не гарантують зростання рейтингу! Знаменитий Майкл Блумберг - за кілька місяців кампанії витратив пів мільярда доларів
Майкл Блумберг вийшов із президентських перегонів у США
Майкл Блумберг вийшов із президентських перегонів у США. Мільярдер так вчинив після упевненої перемоги, яку здобув колишній віце-президент США Джо Байден у так званий "Супервівторок"
Президент США вперше поспілкувався з ватажком екстремістського руху
Президент США провів телефонну розмову з лідером "Талібану". Бесіда стала першим "офіційним" контактом очільника Білого дому з ватажком екстремістського руху
Американцям-безхатченкам допомагатимуть з голосуванням
У більшості штатів пройдуть попередні вибори, голосування врешті визначить головних кандидатів на пост президента країни