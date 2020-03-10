Також свої війська мають забрати союзники США по НАТО

США почали виведення військ із Афганістану. За угодою між Вашингтоном та ісламістським рухом "Талібан" протягом наступних чотирьох місяців Сполучені Штати мають скоротити свою армійську присутність в країні на 4 тисячі, а решту вісім з половиною тисяч виведуть протягом року.

Також свої війська мають забрати союзники США по НАТО.

Натомість таліби зобов'язалися розірвати зв'язки з Аль-Каїдою та Ісламською державою та не використовувати країну як плацдарм для нападу на Штати чи їхніх соратників.