Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз "вышли в свет" [ Редактировать ]
В понедельник, 9 марта, герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри Принц в последний раз посетили мероприятие в качестве членов королевской семьи. Об этом сообщило агентство Reuters.
Как сообщают таблоиды, они посетили службу в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций вместе с королевой Елизаветой II.
Также, это мероприятие посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей партнершей Керри Симондс.
Раньше сообщалось о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл спустя два года пребывания в Лондоне призналась, что ей элементарно не с кем поговорить.
Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон поразила шикарным нарядом. Сообщалось о том, что Кейт Миддлтон осталась без "правой руки" . А также Меган Маркл подала в суд на известный таблоид. Британский таблоид опубликовал недостоверные заявления о ней и ее отце.
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