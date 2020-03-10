В понедельник, 9 марта, герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри Принц в последний раз посетили мероприятие в качестве членов королевской семьи. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как сообщают таблоиды, они посетили службу в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций вместе с королевой Елизаветой II.

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Также, это мероприятие посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей партнершей Керри Симондс.