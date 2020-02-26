Принц Гарри и Меган Маркл нарвались на жесткую критику [ Редактировать ]
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри нарвали на критику со стороны жителей Канады. Они категорически отказываются платить налоги на безопасность герцогов Сассекских. Это может серьезно навредить их репутации. Об этом заявил директор Канадской федерации налогоплательщиков (CTF) Аарон Вудрик, пишет западный таблоид Daily Express.
"Я надеюсь, что не будет какого-то действительно агрессивного толчка к тому, чтобы избавиться от монархии", - высказался Вудрик, выразив надежду, что вся эта история закончится хорошо.
Директор CTF также расскзал ,что жители Канады не очень рады таким расходам, поскольку они нейтрально относятся к членам королевской семьи. Королевская семья для них не национальное достояние, как в Британии. Меган и Гарри - всего лишь богатые знаменитости для канадцев.
"Если бы голливудские звезды переехали сюда, они сами бы платили по своим счетам", - возмущен Вудрик.
Раньше сообщалось о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл спустя два года пребывания в Лондоне призналась, что ей элементарно не с кем поговорить.
Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон поразила шикарным нарядом. Сообщалось о том, что Кейт Миддлтон осталась без "правой руки" . А также Меган Маркл подала в суд на известный таблоид. Британский таблоид опубликовал недостоверные заявления о ней и ее отце.
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