В понедельник, 9 марта, в Черниговской области произошло страшное ДТП. В результате падения автомобиля в реку Десна погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.

Так, в Сосницкое отделение полиции поступило сообщение, что возле села Большое Устье случилось автопроисшествие с погибшим.

Следственно-оперативная группа полиции установила, что жертвой ДТП стал местный водитель легковушки "ВАЗ-2121". Двигаясь по полевой дороге, которая проходит над Десной, водитель не учел погодные условия, не справился с управлением, съехал с обрыва в реку и утонул вместе с автомобилем.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Продолжается досудебное расследование.

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