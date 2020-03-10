Под Черниговом легковушка утонула в реке, водитель погиб [ Редактировать ]
В понедельник, 9 марта, в Черниговской области произошло страшное ДТП. В результате падения автомобиля в реку Десна погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.
Так, в Сосницкое отделение полиции поступило сообщение, что возле села Большое Устье случилось автопроисшествие с погибшим.
Следственно-оперативная группа полиции установила, что жертвой ДТП стал местный водитель легковушки "ВАЗ-2121". Двигаясь по полевой дороге, которая проходит над Десной, водитель не учел погодные условия, не справился с управлением, съехал с обрыва в реку и утонул вместе с автомобилем.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Продолжается досудебное расследование.
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