У Європі найбільше жертв в Італії - майже півтисячі. В уряді вирішили поширити карантинні заходи на всю територію країни. Зокрема, запроваджено заборони на публічні зібрання та спортивні заходи, разом із футбольними матчами.

Однак найгірше на півночі країни, звідки й поширилася епідемія, там вжито найрадикальніших заходів. Яке воно - життя під замком і чому українці не їдуть з "червоної зони" додому - далі в сюжеті.

Це кордон червоної зони на півночі Італії. Перетнути його можна лише в разі надзвичайних обставин, після перевірки на пункті пропуску. Та охочих подорожувати в такий час - небагато.

Ранок у Мілані теж починається з тиші. Біля туристичних пам'яток не велелюдно. Зачинені школи, музеї, спортзали. Влада запровадила карантинні заходи - найсуворіші обмеження від часів Другої світової. І італійці врешті почали їх дотримуватися - попри притаманну їм безтурботність. Таке розповіла нам українка Оксана Гречаненко, вона вже сім років живе в Мілані.

Более уже начали серьезнее задумываться люди, потому что поначалу люди это воспринимали более так… вирус там, шуточки, как обычно итальянцы пьют за барной стойкой кофе. Сейчас уже у них обязательно метр от стойки надо находиться, заказываешь - приносят за столик", - пояснює Оксана Гречаненко, переселенка з України.

Перейматися є чим. Італія на другому місці у світі за смертністю від коронавірусу. Жертвами COVID-19 стали майже чотири сотні людей. За останню добу ця цифра зросла утричі. Інфікованих в Італії майже стільки ж, як і в Південній Кореї - приблизно сім з половиною тисяч. Та смертність ушестеро вища. Пов'язують це передусім з тим, що в Італії багато літніх людей. А саме вони в групі ризику й хворобу переносять найтяжче.

"Власне з демографічного погляду, у нас у Республіці Корея переважно молоде населення, тож серед інфікованих більше молоді. А отже, і смертність значно нижча", - говорить Кім Йон Чже, фахівець з інфекційних захворювань.

На карантині вся Ломбардія і ще 14 провінцій. Це так звана "багата" північ, локомотив економіки. Тут краща медицина, а втім маски розкупили ще місяць тому, у лікарнях - бракує медперсоналу. Тож місцеві побоюються, що буде, коли вірус дістанеться півдня.

"Маю застерегти - жоден регіон Італії не застрахований. На деяких територіях - менше інфікованих. Та як стрімко ширитиметься вірус - залежить безпосередньо від наших дій", - говорить Сильвіо Брусаферро, директор Національного інституту здоров'я Італії.

Щоб вірус у таких самих масштабах не охопив Україну - наші співвітчизники в Італії агітують одне одного не повертатися на батьківщину.

"Постоянно мы в группах если кто то там едет, что то спрашивает за поездку, сразу начинают писать этому человеку - ни в коем случае не езжайте, не везите в Украину эту гадость, потому что в Украине будет еще сложнее с ней бороться", - говорить Оксана Гречаненко, переселенка з України.

Чехія вже закликала Італію заборонити своїм громадянам подорожувати Європою. Утім, попри карантин - аеропорти в "карантинній зоні" працюють.