США відправили до Європи важкі бомбардувальники [ Редактировать ]
США перекинули до Європи важкі бомбардувальники. B-2 Spirit розмістять на кількох авіабазах. Скільки саме літаків - не розголошують. Нагадаю, кілька тижнів тому в Європі стартували масштабні військові навчання НАТО за участю американських збройних сил.
У маневрах на території Бельгії, Німеччини та Польщі беруть участь близько 40 тисяч армійців із 18 країн. Зокрема, понад 20 тисяч зі США та стільки ж техніки - найбільше за останні майже 25 років.
Мета вишколу - відпрацювання протидії на випадок ймовірного ядерного удару Росії. Триватимуть навчання до середини травня.
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