США перекинули до Європи важкі бомбардувальники. B-2 Spirit розмістять на кількох авіабазах. Скільки саме літаків - не розголошують. Нагадаю, кілька тижнів тому в Європі стартували масштабні військові навчання НАТО за участю американських збройних сил.

У маневрах на території Бельгії, Німеччини та Польщі беруть участь близько 40 тисяч армійців із 18 країн. Зокрема, понад 20 тисяч зі США та стільки ж техніки - найбільше за останні майже 25 років.

Мета вишколу - відпрацювання протидії на випадок ймовірного ядерного удару Росії. Триватимуть навчання до середини травня.