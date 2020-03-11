Через коронавірус Канада скасувала арктичні зимові ігри. Змагання традиційно проводять у місті Вайтгорс, столиці території Юкон.

Тамтешні медики кажуть: захід відклали, щоб не занести Covid-19 до регіону. Нині там не зареєстровано жодного випадку захворювання на китайську інфекцію. Змагання мали розпочатися наприкінці цього тижня. До участі запросили близько 2 тисяч спортсменів із Канади, США, Данії, Фінляндії, Норвегії та Росії.