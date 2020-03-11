Карантин на кордонах і зачинені школи. У західних регіонах уже другий тиждень тривають посилені заходи безпеки - у боротьбі з коронавірусом. Як рятуються і скільки наразі людей перебуває в інфекційних відділеннях лікарень - розкажуть наші колеги.

Від початку епідсезону до інфекційного відділення Чернівецької обласної лікарні ушпиталили 14 осіб. Трьох людей привезли напередодні. Двоє з них - водії мікроавтобуса, котрий возив людей до Італії. У всіх відібрали зразки аналізів. Поки що підтвердився лише 1 випадок зараження - у 39-річного жителя Чернівців.

"У частини з них негативні перші результати вже є. Але ми будемо брати два аналізи. Як тільки будуть два негативні результати, вони можуть бути виписані з відділення. Це одна причина, чому вони там знаходяться. Друга причина - вони по стану захворювання своєму ще не можуть бути виписані", - говорить Марія Поліщук, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації.

Від минулої п'ятниці в місті оголосили карантин - на два тижні закрили школи та виші. А відучора - і ще два дитсадки. Також в області скасували всі масові заходи. Щоб запобігти поширенню інфекції, міський голова закликав усіх, хто погано почувається, - самоізолюватися.

"Якщо так сталося, що ви приїхали з-за кордону і навіть почуваєтеся нормально, я розумію, що є бажання зробити багато справ до Пасхальних свят, будь ласка, утримайтесь. У вас є члени родини, друзі, які вам допоможуть. Побудьте дома! Побудьте в самоізоляції", - говорить Олексій Каспрук, міський голова Чернівців.

На залізничному вокзалі та автобусних станціях - проводять регулярну дезінфекцію. Сьогодні до Чернівців мають прибути фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я - працюватимуть разом із місцевими інфекціоністами.

"Ми передбачаємо, що це буде представник центру громадського здоров'я, це буде обов'язково представник ВООЗ і епідеміологи і клініцисти повинні бути. Ми почуємо від них, що вони хочуть чути, знати", - говорить: Марія Поліщук, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації.

На Закарпатті жодного підтвердженого випадку короновірусу не виявлено. Однак в області теж запровадили обмежувальні заходи. До третього квітня карантин запровадили в школах, садочках та університетах.

"Ми вводимо обмеження на проведення всіх масових заходів. Ми вводимо обмеження на розважальні заходи, на проведення дискотек, відвідування кіно, театрів в терміновому порядку вирішується питання щодо фінансування першочергових заходів і першочергових кроків", - говорить Віктор Буришин, начальник управління оборонної роботи, цивільного захисту Закарпатської ОДА.

Продовжують вимірювати температуру і на кордонах. Наразі в усіх країнах, що межують з областю, виявляють хворих. Так, у Польщі вже 17 випадків, в Угорщині 9, у Румунії - 17, у Словаччині - 8, серед них - один випадок у прикордонному містечку Малі Селменці неподалік Ужгорода.

"Те що там вже є пацієнти, десь прогнозує, то що у нас також можуть появитися хворі, кордони у нас відкриті, люди рухаються щодо випередження, то у нас у закарпатській області виділена обласна інфекційна лікарня як заклад №1" - говорить Єлизавета Біров, директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА.

В кожному районів виділені місця для обсервації пацієнтів які контактували з імовірним хворим 604 ліжкомісць

Закривати кордони поки що не планують. Громадян просять обмежити відвідування країн, де є хворі на COVID -19. Тим, хто повертається з подорожей і почувається зле, рекомендують звертатися до сімейного лікаря.