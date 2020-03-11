В окупованому Криму - нові обшуки в кримських татар. Від ранку російські силовики навідалися в сім помешкань жителів Бахчисарая. Про це у "Фейсбуці" повідомила спільнота "Кримська солідарність".

П'ятьох чоловіків - затримали. Усім закидають причетність до діяльності групи Хізб ут-Тахрір. За словами родичів затриманих, працівники ФСБ підкинули до будинків - заборонену літературу.

"Кто-то из них в маске зашел в зал, там, где мы спали. Потом, когда я стала собирать вещи - увидела на столе книги. Там весь вечер делал ребенок уроки и среди вот этих учебников, прям рядышком лежали книжки. Я стала сразу говорить, что у нас этого не было и в детских учебниках никак не может такая литература находиться", - говорить Ліля Люманова, дружина затриманого.