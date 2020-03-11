Політичний діалог, як спосіб повернення миру. Нардепи від "Опозиційної платформи - За життя" ініціюють створення додаткового формату Мінських переговорів, за участі українських, російських, французьких та німецьких парламентських груп. Усі подробиці в матеріалі.

Делегація українських парламентаріїв від "Опозиційної платформи - За життя" з візитом у Москві. Там нардепи презентували ініціативу - створення міжпарламентського виміру "Нормандського Формату". Спільно з Держдумою РФ - домовилися про співпрацю для втілення цього формату.

"В рамках парламентского измерения нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы мир пришел на украинскую землю, для того, чтобы мы с вами сделали все, чтобы законодательно обеспечить решения глав государств "нормандской четверки". И чтобы были выполнены Минские соглашения", - говорить В'ячеслав Володін, голова Держдуми федеральних зборів РФ VII скликання.

Ініціативу опозиціонерів детально обговорили напередодні у Держдумі, за круглим столом.

"Мы предложили встречи парламентариев Украины, России, Франции и Германии. И вот это парламентское измерение Нормандского формата, то есть тех стран, главы государств которых принимают активное участие в этом "Нормандском формате" - они, на наш взгляд, могут оказать содействие, в первую очередь, парламентариям Верховной Рады Украины, которые могли бы реализовать Минские соглашения. Мы обсудили с коллегами з Госдумы эти вопросы. Наметили, что следующая встреча должна быть встречей четырех делегаций парламентов Украины, России, Германии, Франции. Наметили также создание рабочей группы по подготовке и процедуре и подготовки программы, и повестки деятельности, которая будет направлена и поможет способствовать реализации Минских соглашений", - заявив Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна Платформа - За життя".

"Наша работа заключается в том, чтобы сближать позиции сторон. Наша работа заключается в том, чтобы предлагать новые какие-то варианты, когда стопорятся следующие, Говорить за кого-то мы не будем. Как россияне отнеслись к нашим словам мы посмотрим тоже. Они были довольны, говорили очень хорошие, такие, комплиментарные вещи. И когда докладывал интересную концепцию господин Кузьмин, но а результат мы посмотрим через недельку, через две", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, співголова партії "Опозиційна Платформа - За життя".

"Именно через парламентское измерение, через вопросы законотворчества, мы вышли на реализацию Минских соглашений. Сегодня это очень важный вопрос. Потому что он предусматривает именно принятие законов, которые позволят принести мир на украинскую землю и мы должны сделать все необходимое для этого", - говорить В'ячеслав Володін.

Після зустрічі української делегації з депутатами Держдуми - з головою політради партії "Опозиційна Платформа - За життя" Віктором Медведчуком зустрівся президент Росії Володимир Путін. Обговорили ініціативи створення міжпарламентського виміру "Нормандського формату".

"Были предложения, как собственно и сегодня, спасибо за это Вячеславу Никифоровичу - на встрече с делегацией Госдумы РФ, о том, чтобы межфракционное депутатское объединение, созданное в рамках Верховной Рады Украины, преобразовать в межпарламентское объединение. Т.е, парламенты всех четырех стран, главы государств, которые сегодня и представляют Нормандский Формат. Оказать поддержку главам государств в вопросах мирного урегулирования. Потому что, мне кажется, что Парламентский потенциал, тем более, если исходить из того, что в Украине Верховная Рада должна принять те законы, которые предусмотрены Минскими Соглашениями - и выборы, и амнистия, и особый статус, и изменения в Конституцию, то помощь наших коллег, и Госдумы, и парламентов Франции и Германии, - здесь было бы не просто уместно - она бы была полезной. Убедить наших депутатов, о том что Минские соглашения, как это считается, являются безальтернативными для того чтобы реализовать их в полной мере через законодательную работу и тем самым приблизить мир в Украине", - заявив Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".

"Парламентское измерение "Нормандского формата" - мне кажется, это хорошая идея. Мы уже некоторое время назад обсуждали эту тему. Конечно, если парламентарии в Украине, России, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти - мне кажется, это было бы очень хорошо, к месту. Я очень рассчитываю на то, что у вас это получится, при поддержке Администрации президента Украины. Мы всегда готовы включиться. И я знаю настрой и французских, и немецких коллег на эту работу", - запевнив Володимир Путін, президент Російської Федерації.

Нагадаємо, наприкінці квітня заплановна зустріч у Нормандському форматі. Ініціатива створення міжпарламентського виміру має стати майданчиком з підготовки до її проведення проведення.