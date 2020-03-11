В Болгарии и Албании зафиксировали первые смерти от коронавируса Covid-19. Об этом сообщает сайт BalkanInsight.

Так, в Софии умерла 66-летняя женщина, у которой были проблемы с сердцем. Ее 74-летний муж также заражен коронавирусом. В Болгарии заразилось коронавирусом семь человек.

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А также, в Албании умерла 73-летняя женщина. Она жила в городе Дуррес на побережье Адриатического моря. В Албании известно об 11 случаях заражения.

Напомним, что в Украине объявлен карантин из-за коронавируса. С 12 марта на три недели (до 3 апреля) закрываются учебные заведения, запрещаются массовые собрания более 200 человек и закрывается авиасообщение с некоторыми странами.