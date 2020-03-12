В Україні карантин. Через коронавірус запроваджують протиепідемічні заходи. На три тижні закривають школи, садочки, скасовують масові події. Як житимуть українці в умовах самоізоляції - дізнавалась Ірина Розова.

Станом на одинадцяте березня зараження COVID -19, яке зафіксували у чоловіка в Чернівецькій області минулого тижня, поки що залишається єдиним офіційно підтвердженим випадком в Україні. Втім, через загрозу епідемії, Уряд все ж таки схвалив низку протиепідемічних заходів на національному рівні та посилив профілактику.

"Ми сьогодні говоримо про здоров'я нації і про запобігання ситуації всеукраїнського масштабу. Крок номер один - впровадження карантину з завтрашнього дня. Уряд прийняв рішення про оголошення в Україні карантину терміном на три тижні до третього квітня для навчальних закладів - дошкільні, шкільні заклади - це обмежувальні заходи.

Є речі, які ми можемо обмежувати - це організовані зібрання - ми можемо і ми це зробили. Стихійні - це питання, повторюю, особистої відповідальності і самоорганізації людей"

Діти в школу, в навчальні заклади завтра не підуть - це запровадження обмежень культурних, масових заходів у кількості до 200 людей окрім заходів крайньої державної необхідності - засідання Верховної Ради, Обласних рад. Тих хто приймає державні рішення

Виділене перше фінансування з державного резервного фонду в обсязі 100 млн грн для закупівлі засобів індивідуального захисту і забезпечення потреби, яка є сьогодні поточною.

Сьогодні дійсно було рішення і авіакомпанії вже приступили до реалізації, це фактично скасування сполучення з Італією поки що", - пояснив Денис Шмигаль прем'єр-міністр України.

Відтак, на три тижні запроваджують карантин в навчальних закладах. Наголосили в Уряді. Масові зібрання, що включають понад 200 людей, обмежать. Спортивні змагання можливі тільки з дозволу міжнародних організацій, однак без глядачів. В торговельних центрах -

Закриють більшість пунктів пропуску для в'їзду в Україну. З 219 працюватимуть лише 49. На ситуацію з коронавірусом сьогодні відреагувала і столична влада.

"Тимчасово обмежуємо освітній процес та забезпечуємо дистанційне навчання в закладах загальної освіти, вищої освіти, мистецьких, спортивних школах, дитячих садочках міста. Обмежуємо проведення масових заходів у столиці. Це стосується і концертів, конференцій і інших заходів, кінотеатри скасують сеанси. Чергуватимуть санітарні машини", - говорить Віталій Кличко, міський голова Києва.

За весь період спалаху коронавірусної інфекції у світі - Центр громадського здоров'я України отримав 43 підозри щодо захворювання на COVID-19, та лише одна із них підтвердилася. На сьогодні зафіксовано п'ять нових випадків можливого зараження.

"Упродовж вчорашнього дня сумарно було 5 повідомлень нових підозр на COVID-19. З тих п'яти повідомлень два зразки вже надійшли у вірусологічну лабораторію і по них проводяться дослідження. Три сьогодні ми отримаємо і також будемо проводити дослідження. Про результати проінформуємо завтра", - говорить Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України.

Жодні обмеження, запроваджені владою, не стосуються роботи продовольчих магазинів та супермаркетів. Тож передусім українців закликають не панікувати.

Однак у соцмережах уже поширили відео, де люди масово скуповують продукти про всяк випадок.