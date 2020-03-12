Усесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Під цим терміном розуміють надзвичайно сильну епідемію, що поширюється на значній території. Остання статистика - понад 126 тисяч інфікованих, більше як чотири тисячі 600 летальних випадків, 68 тисяч - одужали.

В Україні запровадили карантин. Кабмін оголосив протиепідемічні заходи на національно-державному рівні на три тижні. Відсьогодні не працюватимуть школи й садочки, скасовані масові події. Деякі пункти пропуску для в'їзду в країну закриють. В аеропорти столиці закуплять інфрачервоне обладнання для скринінгу пасажирів - на відстані. На сьогодні в Україні лише один підтверджений випадок зараження на COVID-19, ще кількох пацієнтів - перевіряють.

"Було п'ять повідомлень нових підозр на COVID-19. З тих п'яти повідомлень два зразки вже надійшли у вірусологічну лабораторію і по них проводяться дослідження", - говорить Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України.