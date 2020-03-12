Іран передасть чорні ящики збитого Boeing Україні - МЗС Канади [ Редактировать ]
Канада підтвердила намір Ірану передати Україні чорні ящики збитого "Боїнга" МАУ. З можливістю провести експертизу у Франції.
У своєму "Твіттері" міністр закордонних справ країни Франсуа-Філіп Шампань привітав таке рішення Тегерану. Однак підкреслив, що Оттава оцінюватиме ступінь співпраці Ірану з міжнародним слідством тільки за його діями.
Нагадаю, іранські ПВО збили український лайнер 8 січня. Усі 176 людей, що були на облавку, загинули. Серед них 11 українців. Загалом тим рейсом летіли громадяни 7 країн.
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