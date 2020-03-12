На українсько-польському кордоні вилучили контрабанду медичних масок [ Редактировать ]
На українсько-польському кордоні прикордонники виявили в іномарці понад 10 тисяч медичних масок, на які зараз ажіотажний попит в Україні.
Марлеві та одноразові їх везли в подвійному днищі багажника. Виявлений товар і машину правоохоронці вилучили. Загальна сума контрабанди - 356 тисяч гривень.
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