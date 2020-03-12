Лігу Чемпіонів можуть перенести через коронавірус [ Редактировать ]
Через пандемію COVID-19 можуть перенести проведення футбольної Ліги чемпіонів. Своє рішення УЄФА може винести в найближчі години.
Ігровий сезон призупиняє найпрестижніша баскетбольна ліга Америки NBA. Інфекцію діагностували у одного з гравців команди "Юта Джаз".
А ось цьогорічна Олімпіада в Токіо таки відбудеться. Як запевняють у Токіо за потреби Ігри проведуть з порожніми трибунами.
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