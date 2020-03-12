На Київщині запустять автоматичну систему фотовідеофіксації дорожнього руху. Сьогодні її презентували у Міністерстві внутрішніх справ. За статистикою: за роки Незалежності в ДТП загинули 174 тисячі українців, понад мільйон постраждали.

Щодня в країні фіксують півтори тисячі порушень швидкісного режиму. На сьогодні в столиці вже встановлено 20 камер фотовідеофіксації, ще 30 мають обладнати в області до першого травня - саме тоді автоматична система запрацює на повну.

"Камера фіксує перевищення швидкості, після того патрульний поліцейський фіксує на своєму комп'ютері і перевіряє автівки, після встановлення співпадіння номерів та марки автомобіля - виписується адміністративний протокол - через "Укрпошту" направляється до особи, яка порушила. Порушник може ознайомитись з порушенням, передивитися відео і ознайомитись, коли саме його автівка порушила швидкість", - говорить Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ.