В Украине идет подготовка второго этапа эвакуации из Китая [ Редактировать ]
В Украине проводят подготовку до второго этапа эвакуации граждан из Китая из-за коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Посольству Украины известно о 41 гражданине, который находится в Ухане.
"Сейчас посольству Украины известно о 41 гражданине, который находится в Ухане. Из них 10 выразили желание эвакуироваться", - заявил Кулеба.
Напомним, что до 3 апреля в Украине будут действовать ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса в мире.
Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.
Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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