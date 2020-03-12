В Украине проводят подготовку до второго этапа эвакуации граждан из Китая из-за коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Посольству Украины известно о 41 гражданине, который находится в Ухане.

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"Сейчас посольству Украины известно о 41 гражданине, который находится в Ухане. Из них 10 выразили желание эвакуироваться", - заявил Кулеба.

Напомним, что до 3 апреля в Украине будут действовать ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.

Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.