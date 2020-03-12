В среду, 10 марта, на контрольно-пропускном пункте "Майорск" умерла женщина.

Об этом сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лиснянский на своей странице в Facebook.

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"Только что мне сообщили, что в 16:05 на КПВВ Майорск умерла женщина 1953 г. р., гражданка Украины", – написал он.

Отмечается, что во время перехода КПВВ женщине стало плохо, она потеряла сознание. Медики из бригады скорой помощи пытались ей помочь и проводили реанимационные действия, но спасти женщину не удалось.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Одесса ограничили движение. Также читайте о том, что в Украине объявлен карантин.

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