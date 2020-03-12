Средство от головной боли "Цитрамон-Дарница" стало лидером по количеству реализованных упаковок среди всех безрецептурных фармацевтических препаратов, представленных на рынке Украины в 2019 году.

Как сообщает компания "Дарница", в 2019 году было реализовано 37, 480 млн упаковок этих таблеток. Каждую минуту в аптеках Украины покупают 71 упаковку обезболивающего "Цитрамон-Дарница".

Линейка бренда представлена четырьмя средствами: "Цитрамон-Дарница", "Цитрамон Экстра", "Цитропак" и "Цитрамон-Макси". В 2019 году "Дарница" представила потребителям новый продукт в линейке бренда - "Цитрамон Макси", который соответствует рекомендациям европейских научных сообществ по самопомощи при головной боли и мигрени.

Компания подчеркивает, что компоненты, входящие в линейку бренда "Цитрамон-Дарница", производятся из импортного сырья и соответствуют высоким фармакопейным стандартам, а участок производства сертифицирован по международному стандарту надлежащей производственной практики (Good manufacturing practice - GMP).

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%. Бенефициары "Дарницы" - семья Загорий.

В 2019 году "Дарница" провела ребрендинг и обновила дизайн упаковки безрецептурных лекарственных средств. Изменения отражают новые стратегические цели компании, среди которых - диджитализация, лидерство в сложных генерических препаратах и создание международного фармацевтического бренда.