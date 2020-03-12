Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Девушка

Если вы видите очертания женщины, значит вы слишком долго держали под замком свои таланты, желания и эмоции. Настало время для провозглашения своих скрытых чаяний. Действуйте решительнее, отринув условности и скромность. Только это приведет вас к тому идеальному воплощению самого себя, которое вы уже давно видели в своих мечтах. Пора целиком брать ответственность за свою жизнь и события, в ней происходящие. Это поможет вам изменить вектор вашей жизни, совершить революцию, которая точно приведет к позитивным переменам.

Листья

Если первое, что бросилось вам в глаза на этой картинке - это листья, то ваше подсознание хочет сказать вам, что вы стоите на верном пути. Вы любите получать новые знания, постоянно совершенствоваться, достигать высот в своей профессии. Единственное, что можно посоветовать - не останавливайтесь, ибо нет предела совершенству. Углубляйте знания, набирайтесь опыта, тогда вы достигнете высочайших результатов. Жизнь засияет более яркими красками, ну а вы станете примером для подражания остальным, и будете гордиться своими успехами.

Бабочка

Вы очень неординарная, можно сказать, уникальная личность с массой умений и талантов. Но вот из зоны комфорта все же пора выбираться. Стирайте привычные границы, которые не дают вам развиваться. Беритесь за новые проекты, смените профессию и даже город проживания. Поверьте, главное решиться, а уж аппетит точно придет во время еды. Изменения сделают вашу жизнь совершенно иной. Если сейчас отринете все страхи и предрассудки, то через пару месяцев будете порхать от счастья и жалеть, что не решились раньше.

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